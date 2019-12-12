MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? soruları merak ediliyor. MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde bir kişi daha eleme potasına girdi. İşte 11 Aralık Çarşamba akşamı MasterChef'te yaşananlar...

MasterChef'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde ikinci elem adayı belli oldu. Yarışmacıların giderek azalmasıyla eleme heyecanı daha da artıyor. Peki MasterChef'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunılmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te yarışmacılar bir hafta daha yarışmada kalmak için çabaladılar. Yemeklerin tadına bakan şefler bu hafta ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takımı açıkladı. En iyi yemeği yaparak takım oyununu kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise yeniden mutfağa girdi.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de eleme oyununda kırmızı takım bir kez daha tezgah başına gitti. Ekin, Cemre ve Batuhan'ın yaptığı yemeklerin tadına bakan şefler, en iyi birinci olarak Ekin'i açıkladı. Ekin eleme potasına girmekten son anda kurtuldu.

Cemre ve Batuhan arasında yaşanan eleme heyecanı sonrası eleme potasına giren isim açıklandı. Çarşamba akşamı haftanın ikinci eleme adayı Batuhan oldu.