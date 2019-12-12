Ölen kedisi için anıt mezar yaptırdı

İzmir’de Aslan Sakarya’nın tedavi ettikten sonra aldığı yere bıraktığı minik kedi araç altında kaldı. Büyük üzüntü yaşayan çift, kedi için evlerinin önüne anıt mezar yaptı, komşulara pilav ayran dağıttı

Doç. Dr. Aslan Sakarya, 2 ay önce evine aldığı çok sevdiği yavru kedisi ölünce, İzmir'de oturduğu apartmanın önüne mezarını yaptırdı, ayrıca hayır için pilav ve ayran dağıttı.

TELEFONLA ARADILAR

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Aslan Sakarya, mahalledeki bir berber tarafından dükkanının önüne gelmesin diye üzerine çamaşır suyu (klorak) sıkılan yavru kediye sahip çıktı. Minik kediyi geçici olarak evine alan Doç. Dr. Sakarya ve eşi Bediz Sakarya, tedavi edip iyileştirdikleri hayvana bir süre evlerinde baktı. Sakarya çifti iyileşen kediyi, evde hayvan beslemek için gerekli imkanları olmadığı ve annesinin merak edeceğini düşündükleri için aldıkları yere bıraktılar. Ancak kendisine kötü davranan berberden korkarak yola fırladığı belirtilen kedi, bir aracın çarpması sonucu öldü. Çevredeki vatandaşlar ise durumu telefonla aradıkları Doç. Dr. Aslan Sakarya'ya bildirdi.



'HESAP SORACAĞIM'

Kahrolan Sakarya çifti, gidip kedinin cansız bedenini alarak İzmir'in Küçükyalı semtindeki apartmanının bahçesine gömdü. Apartman sakinleri de buna rıza gösterdi. 24 Kasım'da meydana gelen olayın ardından çok etkilenen Sakarya çifti, yavru kedi için mermerden bir de anıt mezar yaptırdı. Kedinin resmini mezar taşına koydu. Komşular ve tüm Apartman sakinleri mezarın önünde saygı duruşunda bulundu. Geçtiğimiz Cuma günü de minik kedi için yemek hayrı yapan genel cerrah Aslan Sakarya ile eşi Bediz Sakarya, komşulara ve caddeden gelip geçenlere pilav ayran dağıttı. Sosyal medya hesabından olayı duyuran Doç. Dr. Sakarya, kedinin ölümüne sebep olan kişiden bunun hesabını soracağını da dile getirdi.