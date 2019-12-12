Sağlık Bakanlığı'na personel alımı yapılacak! İşte kontenjanları ve başvuru şartları

Sağlık Bakanlığınca, tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2019 tercih kılavuzu yayımlandı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler başvuru şartlarını ve nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımına nasıl başvuru yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylar...

KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM tarafından KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuza göre, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Ebe, Fizyoterapist, Perfüzyonist gibi kadrolara personel alımı yapılacak. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylar...

KPSS 2019/7 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tercih kılavuzunu açıklıyoruz. 13-19 Aralık tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Adaylar tercih işlemlerini, KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak bireysel olarak yapacak.

Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 saat 23.59'da sona erecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

ODYOLOG:

Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ve mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

PERFÜZYONİST:

Söz konusu pozisyona perfüzyonalanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan ve mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

ODYOLOG:

Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ve mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

PERFÜZYONİST:

Söz konusu pozisyona perfüzyonalanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan ve mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.