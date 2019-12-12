Şırıngalı çikolatadan yaşanan çok ölümleri sonrası bu çikolatanın içeriği ve nerelerde satıldığı merak ediliyor. Ankara'da ve Diyarbakır'da iki küçük çocuğun şırıngalı çikolatanın boğazlarına kaçması ile hayatlarını kaybetmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki şırıngalı çikolata nedir? Şırıngalı çikolata nerelerde satılır? İşte şırıngalı çikolataya dair merak edilenler...

Şırıngalı çikolata nedir? Şırıngalı çikolata nerelerde satılır? soruları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız'ın ve Diyarbakır'da Umut Bilgi'nin ölümleri sonrası gözler şırıngalı çikolataya çevrildi. Peki şırıngalı çikolata nedir? Nerelerde satılır? İşte detaylar... ŞIRINGA ÇİKOLATA NEDİR? NERELERDE SATILIR? Şırınganın içerisinde yer alan sıvı çikolatadır. Şırıngalı çikolata birçok marka tarafından üretilmekte ve çeşitli marketler satılmaktadır. Şırıngalı çikolata aynı zamanda okul kantinlerinde de satılmaktadır. Şırınga çikolatadan ölüm haberi ilk olarak Ankara'dan geldi. İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) okulda fenalaşarak, hayatını kaybetti. Mert Yağız Köksal'ın çikolatanın kapağını açmaya çalışırken, kapağın soluk borusuna kaçtığı iddia ediliyor. Tarım İl Müdürlüğü söz konusu ilçede şırınga çikolatanın toplatılmasına karar verdi. Toplatma kararı henüz Türkiye genelini kapsamıyor. Ardından bir ölüm haberi de Diyarbakır'dan geldi. Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019'da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.