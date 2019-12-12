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Şırıngalı çikolatadan bir ölüm de 'da yaşandı

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm de Diyarbakır'da yaşandı

12.12.2019, 10:20

’da şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki hayatını kaybetti.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019'da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

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