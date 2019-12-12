Tosuncuk’un yatı 243 bin dolara gitti

KAMUOYUNDA 'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu firari Mehmet Aydın'ın sosyal medyada görüntülerini paylaştığı süper lüks yatı 'Silam' Uruguay Ulusal Uyuşturucu Kurulu tarafından el konulmasının ardından düzenlenen açık artırmayla satıldı.

KAMUOYUNDA 'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu firari Mehmet Aydın'ın sosyal medyada görüntülerini paylaştığı süper lüks yatı 'Silam' Uruguay Ulusal Uyuşturucu Kurulu tarafından el konulmasının ardından düzenlenen açık artırmayla satıldı.

FERRARİSİ DE SATILDI

URUGUAY Ulusal Uyuşturucu Kurulu'nun El Konulmuş Varlıkları Fonu, Türkiye'nin 'Tosuncuk' olarak tanıdığı Mehmet Aydın'ın 'Silam' isimli yatını Punta del Este kentinde bir müzayedede sattı. Fonun satışa çıkardığı süper lüks yat 243 bin dolara satıldı. Ayrıca yatı alan kişinin Deniz Ulusal Bölgesi'ne 2 bin dolarlık liman cezasını da ödeyeceği belirtildi. Asıl adı 'Don Carlo's olan, Mehmet Aydın'ın 800 bin dolara aldıktan sonra adını Silam olarak değiştirdiği yatta jakuziden mutfağa, yemek salonundan 13 kişinin kalabileceği lüks kamaralara kadar pek çok bölüm yer alıyor. Uruguay Müzayedeciler Birliği Başkanı Mario Molina, bunun JND tarafından Aydın'ın el konulmuş malları için düzenlediği ikinci resmi açık arttırma olduğunu söyledi. Molina, bir önceki müzayedede Aydın'a ait ferrarinin de açık artırma yoluyla satıldığı bilgisini paylaştı.