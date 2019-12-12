Yüzbaşıydı, sakat kaldı eğitmen olup kitap yazdı

Geçirdiği trafik kazasından sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan Yüzbaşı Ozan Bahar, akademik yolculuğunda profesörlüğe kadar giden yolculuğunu 'Vazgeçme' isimli kitabında kaleme aldı.

Geçirdiği trafik kazasından sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan Yüzbaşı Ozan Bahar, akademik yolculuğunda profesörlüğe kadar giden yolculuğunu 'Vazgeçme' isimli kitabında kaleme aldı. Aralık 2017'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk bedensel engelli tekerlekli sandalye kullanan Dekan sıfatıyla 'Engelleri Aşanlar' ödülü verilen Bahar, kitabının kişisel gelişim alanında Türkiye'de çıkan ilk kitap olduğunu söyledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bahar, Muğla İl Jandarma Komutanlığında Yüzbaşı iken 1996 yılında Jandarma Merkez Bölük Komutanı iken görev dönüşü kaza yaptı ve belden aşağısı felç oldu. Bahar tekerlekli sandalye ile çıktığı akademik yolculuğunda profesörlüğe varışını 'Vazgeçme' isimli kitabında kaleme aldı. Bahar, akademisyenlikteki başarısının yanı sıra azmi ve kitabıyla öğrencilerine ışık tutuyor.

ADEM ÜLKER