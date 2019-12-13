Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala tatil planları da başladı. Yılbaşı için şehir dışı ve yurt dışı planları yapanlar yılbaşında tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki 31 Aralık resmi tatil mi? 1 Ocak 2020 hangi güne denk geliyor. İşte merak edilenler...

2020 yılı için geri sayım başladı. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar yeni yıl tatil planlarına başladı. 31 Aralık 2019 tatil olacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı 1 Ocak hangi güne denk geliyor? İşte detaylar… YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 31 Aralık 2019 Salı gününe denk geliyor, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü olacak. 31 Aralık ise resmi tatil olmayacak. 2020 RESMİ TATİLLERİ BİRLEŞTİRENLER 44 GÜN TATİL FIRSATI Yapılan açıklamaya göre, yeni yılda çalışanlar tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkanı doğacak. Dini bayramların dışındaki resmi tatillerin hafta içine denk geleceği belirtilerek çalışanların 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabilecekleri öğrenildi. 2020 yılı resmi tatilleri belli oldu! 2020'de kaç gün tatil?