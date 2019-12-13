Alkollü ve ehliyetsiz üniversite öğrencisi durağa daldı: 3 ölü

UŞAK’TA alkollü ve ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen üniversiteli İsmail Utku Yazgan, aracıyla durakta bekleyen yolculara çarptı. Zafer Karakaya, Halil Doğan ve Ramazan Tokuç olay yerinde feci şekilde öldü

Uşak'ta alkollü olduğu iddia edilen ve sürücü belgesi bulunmadığı öğrenilen üniversite öğrencisi genç, hızını alamayınca kontrolden çıkan aracıyla durakta bekleyen yolcuların arasına daldı. Otomobilin hızla çarptığı duraktaki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu saptanan üniversiteli 18 yaşındaki İsmail Utku Yazgılı gözaltına alındı.



100 METREDE DURDU

Uşak'ta üç kişinin feci şekilde yaşamını yitirdiği kaza, D-300 karayolu, İtfaiye Daire Başkanlığı karşısında meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 18 yaşındaki İsmail Utku Yazgılı, 59 HD 971 plakalı otomobil ile seyrederken, bir anda kontrolünü yitirdiği otomobiliyle otobüs durağına daldı. Hızını alamayan araç, kaza yerinden 100 metre sonra durabildi. Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu.



OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Feci kazada İsmail Utku Yazgılı'nın kullandığı aracın çarptığı durakta bekleyenlerden Zafer Karakaya (30), Halil Doğan (47) ve Ramazan Tokuç (34) olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine vatandaşların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hurdaya dönen otomobilinden güçlükle çıkabilen sürücü Yazgılı, ekiplerin yaptığı kontrolde 0.77 promil alkollü çıktı. 3 kişinin ölümüne yol açan üniversiteli gencin, ayrıca ehliyetsiz olarak araç kullandığı anlaşıldı.

Sağlık ve polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede 3 kişinin öldüğünü belirlerken, ehliyetsiz ve alkollü sürücü de gözaltına alındı. Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu da kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ