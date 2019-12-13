Babasına kızdı annesini bıçakladı

Aydın'da annesini darp ettiği için babasıyla tartışan genç, yanlışlıkla annesini bıçakladı. Oğlu tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı. Olay İsabeyli'de yaşandı.

Aydın'da annesini darp ettiği için babasıyla tartışan genç, yanlışlıkla annesini bıçakladı. Oğlu tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı. Olay İsabeyli'de yaşandı. D.A. (17), annesini döven özel bir okulda bekçi olan babası Yusuf A. (52) ile tartıştı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde çalışan anne Hatice A. (48), kavga eden baba oğulun arasına girince, babasını bıçaklamak isteyen oğlu tarafından yaralandı. ÜMİT ÖZMEN