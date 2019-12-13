Muğla merkezli 4 ilde, düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen E.K, Ö.T, F.Ö. ve E.G. "Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı, N.Ö. ve V.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekiplerince, çarşamba günü, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
AA
Düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize eden 4 kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.