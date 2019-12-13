Ilgın’ın azmi Disleksi’yi yendi

İlkokul birinci sınıfta harfleri birleştiremediği fark edilen Ilgın, elinden sıkı sıkı tutan ailesi ve çalışkanlığı sayesinde başarılarına her gün bir yenisini ekledi. Not ortalaması 96 olan Ilgın, bu arada piyano çalmayı da öğrendi

Muğlalı 10 yaşındaki Ilgın Durmuş, annesinin de olağanüstü yardımıyla Disleksi hastalığını yenerek spordan sanata kadar imkansız denilen çok şeyi başardı. Okuma hızı diğer çocuklardan yüzde 30 daha az olan Ilgın, girdiği tüm sınavlarda 90'ın üzerinde puan aldı. Muğla'da özel bir kolejde okuyan Ilgın Durmuş'un (10), birinci sınıftayken sesleri birleştiremediği fark edildi. Yapılan test ve muayenelerde, ilk başta hiperaktif olduğu sanılan Ilgın'da 'Disleksi' olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Ilgın, özel ders almaya başladı. Ilgın'ın 3 yıl boyunca özel eğitim aldığını söyleyen Neslihan Durmuş, "Hem okul hem eğitim bir arada devam etti. Bu süre içinde Ilgın, oryantring, tiyatro, drama, jimnastik de yaptı, piyano çalmayı da öğrendi. Hem Ilgın hem de anne ve babası olarak biz başaracağımıza inandık ve başardık" dedi.



3 KAT FAZLA ÇALIŞTI

Disleksinin özelliği gereği ilk zamanlarda Ilgın'ın benzer harfleri birleştiremediğini, bunu da zamanla aştıklarını anlatan anne Durmuş, "Ilgın'ın derslerini sesli kaydettim, o akşamları dinleyerek ders çalıştı. Sınavlarda öğretmenleri de destek oldu. Bugüne kadar 9 çocuk oyununda rol aldı. Replikleri de aynı şekilde hazırladık. Konservatuvar sınavında 98 çocuk arasında bu sayede birinci oldu. Diğer öğrencilerden 3 kat fazla efor sarfederek farkı büyük ölçüde kapadı" diye konuştu. Ilgın'ın okulda not ortalamasının 96 olduğunu belirten Durmuş, öğretmen - veli işbirliği ile başarıya ulaştıklarını söyledi, "Çocukları disleksi olan aileler sürekli öğretmenlerle işbirliği içinde olsunlar. En önemlisi bu. Ilgın'ın şu anda diğer çocuklardan tek farkı, yüzde 30 daha yavaş okuması" dedi.



"HEM ANNEM HEM ÖĞRETMENİM"

Annesinin kendisine hem annelik hem de öğretmenlik yaptığını söyleyen Ilgın da, jimnastik antrenörü olmak istediğini belirterek, "Okul sporlarında madalyalarım var. Spora ve sanata devam edeceğim. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü'nün sportif yetenek tarama sınavını da kazandım. Antrenmanlarım devam ediyor" dedi.



DİSLEKSİ NEDİR?

DİSLEKSİ: Kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğudur. Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, dikkat ve hafızayı da etkilemektedir. Disleksi genellikle zamanında fark edilemiyor ve bu sorunu yaşayan çocuklar ilgisiz kalırsa akademik hayatta başarısızlığa mahkum ediliyor.

ADEM ÜLKER