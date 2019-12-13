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'de silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir Tire'de silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

13.12.2019, 21:37 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019,21:41

'in ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan (29) hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, silahlı saldırının zanlı veya zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

'in ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

(29), Atatürk Caddesi'nde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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