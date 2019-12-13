İzmir'in Tire ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan Erdal Kıran (29) hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, silahlı saldırının zanlı veya zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir'in Tire ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Erdal Kıran (29), Atatürk Caddesi'nde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İzmir Tire'de silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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