Kocası aracını yakınca gözyaşlarına boğuldu

SAMSUN'DA bir koca, eşinin satılmasına karşı çıktığı otomobilini benzin dökerek yaktı, videosunu çekip kendisine gönderdi. Olay, İlkadım ilçesi Ataköy mahallesinde meydana geldi.

SAMSUN'DA bir koca, eşinin satılmasına karşı çıktığı otomobilini benzin dökerek yaktı, videosunu çekip kendisine gönderdi. Olay, İlkadım ilçesi Ataköy mahallesinde meydana geldi.



GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

FEVZİÇAKMAK mahallesinde oturan ve Atakum'da çocuk kreşi işleten Muharrem K. (40) ile 10 yıllık eşi, 2 çocuk annesi ve çocuk kreşi sahibi Hatun K. (35) şiddetli geçimsizlik yaşadılar. Muharrem K. eşi Hatun K'nin üzerine kayıtlı olan 2017 model otomobili satmak istedi. Hatun K'nin ise aracının satılmasına karşı çıkarak ruhsatını saklaması üzerine Muharrem K, aracı yakacağını söyleyerek 55 EY 546 plakalı otomobili park yerinden alıp evin yanından ayrıldı. Hatun K. ise polisi arayarak kocasını ihbar etti.

BU sırada öfkeli koca, karısının otomobilini Ataköy Köprüsü yakınına götürüp üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Araç cayır cayır yanarken videosunu çeken Muharrem K, görüntüleri whatsapp'tan karısına yolladı ve olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç tamamen yanarak hurda yığınına döndü. Olay yerine giden Hatun K. ise üzüntüden kendini yerden yere atarak gözyaşı döktü. Muharrem K. ise jandarmaya teslim oldu.