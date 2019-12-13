Minik Tuna destek bekliyor

İZMİR'DE 2018 yılında dünyaya gelen Tuncer ve Arzu İnan çiftinin oğulları Tuna İnan (1) milyonda bir görülen 'spinal muskuler atrofi (SMA) Tip 1 hastalığına yakalandı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan çift, bir süre sonra minik Tuna'nın hastalığından kaynaklanan masrafları karşılayamamaya başladı.

İZMİR'DE 2018 yılında dünyaya gelen Tuncer ve Arzu İnan çiftinin oğulları Tuna İnan (1) milyonda bir görülen 'spinal muskuler atrofi (SMA) Tip 1 hastalığına yakalandı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan çift, bir süre sonra minik Tuna'nın hastalığından kaynaklanan masrafları karşılayamamaya başladı.



"İLAÇLA BİTMİYOR"

TUNA'NIN iyi bir bakıma ihtiyacı olduğunu söyleyen babaanne Gülyaz İnan, "Yavrumuzun iyileşmesi için yardıma ihtiyacımız var. İyi bakılması gerekiyor bize destek olun" dedi. Baba Tuncer İnan ise, "Biz toplamda aylık 4 bin lira kazanıyoruz. Tuna'nın aylık gideri 4 bin lirayı geçiyor. Oğlumun yaşaması için desteğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Tuna'nın solunum cihazına bağlı olarak yaşamak zorunda olduğunu belirten baba Tuncer İnan , "Biz SMA için geliştirilen Nusinersen ilacını SGK kapsamında 4 kere aldık. Bu şekildeki hastalarda belirli testler yapılıyor. Fizik tedavi doktorlarının puanlamasına ilacı veriyorlar. Şu anda bu ilacı alıp alamayacağımızdan emin değiliz" ifadelerini kullandı. İnan, "Konu sadece ilaçla bitmiyor. Oğlumun yaşaması için desteğe ihtiyacımız var" dedi.



SMA NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK

3 evrede görülen SMA hastalığının en tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evre. SMA Tip 1 hastalığının belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebiliyor. Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar görülüyor. Batı dünyasında çok sık rastlanılan, bebek ölümlerine neden olan genetik hastalık SMA'ya, son yıllarda ülkemizde de sık rastlanıyor.

MERT ALPDÜNDAR