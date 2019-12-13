Muğla'yı hortum vurdu

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan hortumda evlerin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Milas Kaymakamı Eren Arslan, "Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşamamamız bizleri sevindirdi. Ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor" dedi

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan hortumda evlerin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi.