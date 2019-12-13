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'yı vurdu

Muğla'yı hortum vurdu

13.12.2019, 22:07

'nın Milas ilçesinde çıkan hortumda evlerin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. , "Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşamamamız bizleri sevindirdi. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor" dedi

'nın Milas ilçesinde çıkan hortumda evlerin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

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