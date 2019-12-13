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’yı sağanak ve hortum vurdu

Muğla’yı sağanak ve hortum vurdu
Giriş Tarihi: 13.12.2019

'nın , ve Datça ilçelerinde hortum ve hayatı olumsuz etkiledi. Hortumdan dolayı ev ve işyerlerinin camları kırılıp ağaçlar devrilirken, Marmaris'te sokaklar göle döndü, Datça'da bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde hortum ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hortumdan dolayı ev ve işyerlerinin camları kırılıp ağaçlar devrilirken, Marmaris'te sokaklar göle döndü, Datça'da bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Bodrum'da etkili olan sağanak yağışla bazı caddeler göle döndü. Zaman zaman trafiğin tıkanmasından dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur suları, bazı caddelerde de moloz yığınlarını sürükleyerek denize sürükledi. Yağışlardan dolayı ev ve işyerleri zarar görmedi, Meteoroloji yetkilileri, balıkçılar başta olmak üzere vatandaşları uyardı. Marmaris'te de bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Datça'nın Hızırşah köyünde Barış Gümüş'ün ailesiyle birlikte yaşadığı bodrum kattaki sel su bastı. Kuvvetli sağanak yağışın oluşturduğu sel baskını sonucu evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

ADEM ÜLKER

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