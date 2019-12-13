Üç kadın feci şekilde katledildi

İstanbul’da evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G, sevgilisi Didem Mengü’yü rezidansta öldürdü. Bayburt’ta bir saldırgan temizlik görevlisi Zehra Erdemir’in boğazını kesti. Kocaeli’de Orhan Şahin eşi Aslı Şahin’i boğdu

İstanbul Maltepe'de Abdulselam G. (29) sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü'yü (30) kafasına sert bir cisim vurarak öldürdü. Mengü'nün cesedini bavula koyup iki gün dairede tutan katil zanlısı, daha sonra polise giderek cinayeti itiraf etti ve teslim oldu.



Aslı Şahin- Zehra Erdemir- Didem Mengü



Tüyler ürperten olay İstanbul'da Maltepe Cevizli mahallesinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G, bir süredir aşk yaşadığı belirtilen Didem Mengü'yü (30) aralarında kıskançlık yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sırasında feci şekilde dövdü. Bu sırada genç kadının kafasına sert bir cisimle vurarak öldüren Abdulselam G, cesedi bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavulu iki gün dairede tutan cani sevgili Abdulselam G. ardından karakola giderek cinayeti işlediğini itiraf etti. Gözaltına alınan evli ve 2 çocuklu katil zanlısı adam, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Abdulselam G.

BİR ÇOCUK ANNESİYDİ

Bayburt'ta ise 1 çocuk annesi kadın, boğazı kesilerek feci şekilde öldürüldü. Saldırgan 1 kişiyi de kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, il merkezinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) meydana geldi. KETEM'de temizlik işçisi olarak çalışan 1 çocuk annesi dul kadın Zehra Erdemir (45), kendisiyle bir süredir ilişki kurmak isteyen ama ret cevabı alan R.Ç'nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı. Öfkeli adam tarafından çalıştığı işyerinde boğazı kesilen Zehra Erdemir, Bayburt Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Saldırgan R.Ç. daha sonra üniversiteye geçerek burada temizlik çalışanı Süleyman Alan'ı da (47) kalbinden bıçakladı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Ağır yaralanan Süleyman Alan ambulansla hastaneye kaldırılırken talihsiz adamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaçmaya çalışan saldırgan ise üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Adliyeye sevk edilen bıçaklı saldırganın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Orhan Şahin



ALDATTIĞINI İDDİA ETTİ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Orhan Şahin (47) evde tartıştığı eşi Aslı Şahin'i sopayla dövdükten sonra boğarak öldürdü. Aslı Şahin'i yatağına yatıran Orhan Şahin, polisi arayarak eşini öldürdüğünü haber verdi. Darıca Kazım Karabekir mahallesinde önceki gece yaşanan olayda, bir fabrikada çalışan Orhan Şahin, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Aslı Şahin'i sopayla dövdü ve boğarak öldürdü.

Gece Aslı Şahin'i yatağına yatıran adam, dün sabah polisi arayarak eşini öldürdüğünü haber verdi. Olay yerine gelen polis, Orhan Şahin'i gözaltına aldı. Aslı Şahin'in aldığı darbelerle vücudunda morluklar olduğu, burnunun kırıldığı ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. Orhan Şahin'in Aslı Şahin ile ikinci evliliğini yaptığı, ilk evliliğinden iki, Aslı Şahin'den de bir çocuğunun olduğu öğrenildi.