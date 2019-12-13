Uyusturucu satıcısı kadın cezaevinde

Aydın'da polis ekipleri, uyuşturucu satıcılığı yapan kadını suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheli kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Aydın'da polis ekipleri, uyuşturucu satıcılığı yapan kadını suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheli kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup amirliği ekiplerince yapılan operasyonda M.Y. ve Y.Y. isimli şahıslara uyuşturucu sattığı tespit edilen G.Ç. adlı şüpheli kadın, emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı. G.Ç'nin üst aramasında sattığı uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, yapılan adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN