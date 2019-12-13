Yollar kan gölüne döndü

Denizli'deki trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kaza Honaz'a bağlı Hürriyet mahallesinde meydana geldi. Süleyman Tekin'in 20 ACF 302 plakalı hafif ticari aracı, Kervan Yolu Kavşağı'nda Ahmet Koza (56) idaresindeki 58 DA 618 plakalı araçla çarpıştı.

Denizli'deki trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kaza Honaz'a bağlı Hürriyet mahallesinde meydana geldi. Süleyman Tekin'in 20 ACF 302 plakalı hafif ticari aracı, Kervan Yolu Kavşağı'nda Ahmet Koza (56) idaresindeki 58 DA 618 plakalı araçla çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Ahmet Koza'nın öldüğünü belirledi. Diğer sürücü Tekin ile otomobildeki Serkan Özener Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın Çine'de bir aracın önünde seyreden otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada ise 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Şanlıurfa Siverek'te ise öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

KASKSIZ SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Antalya Alanya'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada ise sürücülerden Mehmet Mustafa Çapacı (25) öldü, Kerime Sönmez ağır yaralandı. Kaza, önceki gün 21.30'da Kestel mahallesinde meydana geldi. Kerime Sönmez'in kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen Mehmet Mustafa Çapacı'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Başlarında kask olmayan sürücülerden Mehmet Mustafa Çapacı kaza yerinde öldü, Kerime Sönmez ise ağır yaralandı. Adana Ceyhan'da Mercimek beldesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ise 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Fatma Çalış'ın kullandığı araçla, karşı yönden gelen lastiği patlayan otomobil ile çarpıştı. Fatma Çalış ve yanındaki Melek Usta yaralandı. Melek Usta hastanede kurtarılamadı.

HASAN DURNA