‘1 milyon 400 bin kişi evsiz kalabilir’

İzmir’de 6.5 büyüklüğündeki bir depremde binlerce binanın yıkılma ihtimali bulunduğunu söyleyen Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan yeni bir master planına ihtiyaç olduğunu açıkladı

JEOLOJİ Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, Balıkesir ve çevre illerde hissedilen depremin ardından İzmir ile ilgili yine korkutan açıklamalar yaptı. 1998- 1999 yılında hazırlanan master planına değinen ve yeni bir master planı hazırlanması gerektiğini ifade eden Murathan, "İzmir'de deprem riski tekrar gündeme geldi. 6.5 büyüklüğündeki bir depremde 98 tarihli raporda yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin 13 ilçede, metropol ilçelerde evsiz kalacağını söylüyor. Bu binlerce binanın yıkılacağı anlamına geliyor. İzmir'de master deprem planın hep yenilenmesini talep ettik" dedi.



GÖKDELENLERE DİKKAT!

Kentin kıyı kesiminde gökdelenlerin yapılmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Murathan, güvenlik önlemleri açısından her yapının güvenli bir zemin üzerine oturması gerektiğini söyledi.

Alim Murathan, "Özellikle kentin kıyı kesiminde Bayraklı gibi yerlerde biz gökdelen türü çok yüksek yapıların yapılmasını doğru bulmuyoruz; çünkü İzmir'in bu kesimleri sıvılaşma riski olan, delta ortamları ve bir deprem anında siz zemini ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin bu delta ortamında bu mühendislik yapılarının etkileneceğini düşünüyoruz. Nitekim İzmir'deki deprem büyüklüğü küçük değil. 6.5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu var. İzmir'deki depremlerin bazı aktif fayların İzmir fayı gibi 7 büyüklüğünde bir deprem üreteceği konusunda birçok bilim adamının çalışması var. Bu şunu gösteriyor; geçmiş tarihli kayıtlardan İzmir'de tsunami bile gerçekleşmiş; ancak İzmir Körfezi içerisinde gerçekleşecek bir fay İzmir fayının yapabileceği bir şey. Dolayısıyla biz büyük gökdelenlerin yapılmasını özellikle kıyı kesiminde Bayraklı'da çok doğru bulmuyoruz" dedi.