100 bin ziyaretçi ile rekor kırıldı

Dünyanın en önemli sanatçılarından Picasso'nun eserlerinin sergilendiği ve açıldığı 18 eylülden bu yana ziyaretçi kuyruğunun hiç azalmadığı, aksine çoğalarak devam ettiği Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi, İzmir tarihinde bir rekora imza atarak 100 bin ziyaretçiye ulaştı.

Dünyanın en önemli sanatçılarından Picasso'nun eserlerinin sergilendiği ve açıldığı 18 eylülden bu yana ziyaretçi kuyruğunun hiç azalmadığı, aksine çoğalarak devam ettiği Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi, İzmir tarihinde bir rekora imza atarak 100 bin ziyaretçiye ulaştı. Bu sayının yarısına yakını ise öğrencilerden oluşuyor. Sergi, kapanacağı 5 Ocak tarihine kadar görülebilir.

MİNİKLERE ATÖLYELER

Picasso: Gösteri Sanatı sergisi kapsamında minikleri de unutmayan Arkas Sanat Merkezi, 5-7 ve 8-10 yaş gruplarına özel Cumartesi günleri düzenlenen atölyelerde çocuklar eğitmenleri eşliğinde öncelikle sergiyi gezerek, Picasso'nun eserleri arasında ilerlerken hem sanatçıyı hem de eserlerinin hikayelerini dinliyorlar. Ardından atölyeye geçerek hayal dünyalarını kağıtlara aktarıp, Picasso'dan aldıkları ilhamla kendi eserlerini yaratıyorlar. Hafta içi ise okul gruplarına özel sergi gezisi ve grup çalışmaları yapılıyor.