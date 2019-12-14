2 milyonluk rüşvete savcılık el koydu

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) bürokratı Yaver Sever dahil üç kişi hakkında, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) bürokratı Yaver Sever dahil üç kişi hakkında, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Milas'ta faaliyet gösteren Milenyum Madencilik firmasından 350 bin dolar (yaklaşık 2 milyon lira) rüşvet istendiği belirtildi. Zanlılardan birinin kendisini Denizli belediyesi eski başkanı, birinin de Başbakanlık'ta müfettiş olarak tanıttığı öğrenildi. Milenyum Madencilik'in sahibi Murat Akgün, "Temennimiz yakın zamanda hak yerini bulur ve sorumlular cezalandırılır" dedi.

ADEM ÜLKER / VOLKAN YILDIZ