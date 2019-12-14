AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuç açıklama tarihi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin ara sınavları 14-15 Aralık tarihinde yapılıyor. Öğrenciler katıldıkları sınav sonrası sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. AÖF sonuç açıklama tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

AÖF sınavına katılan öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Bu haftasonu gerçekleştirilen sınava katılan öğrencilerin sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK İZİN BELGESİ UYGULAMASININ İPTALİ

• Sınava geç kalan öğrencilerin Bina Sınav Sorumlusundan yazılı İzin Belgesi almasına yönelik uygulama sona ermiştir.

• Söz konusu öğrenciler, İzin Belgesi almaksızın doğrudan sınav salonlarına gidecektir.

• Sınavın ilk 15 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrencinin sınav binasına ve salonuna girmesine izin verilmeyecektir.

AÖF SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1)Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

2)Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.