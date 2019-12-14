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’da Mehmet öğretmen seferberliği

Aydın’da Mehmet öğretmen seferberliği
Giriş Tarihi: 14.12.2019

'da bir okulda öğretmen olan lösemi hastası 'e uygun donörün bulunması için 'da bağışı kampanyası başlatıldı.

İZMİR Karşıyaka'da bir okulda öğretmen olan lösemi hastası Mehmet Demen'e uygun donörün bulunması için Aydın'da kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Kızılay Aydın Şubesi ile Efeler Belediyesi işbirliğinde 17 Aralık'ta bağış kampanyası gerçekleştirilecek. Mehmet Demen, Öykü Arin'e umut olmak için kök hücre bağışından bulunduktan sonra kendisinin de lösemiye yakalandığını öğrenmişti.

KAZIM YÖRÜKCE

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