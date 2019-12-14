Aydın’da Mehmet öğretmen seferberliği

İZMİR Karşıyaka'da bir okulda öğretmen olan lösemi hastası Mehmet Demen'e uygun donörün bulunması için Aydın'da kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

İZMİR Karşıyaka'da bir okulda öğretmen olan lösemi hastası Mehmet Demen'e uygun donörün bulunması için Aydın'da kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Kızılay Aydın Şubesi ile Efeler Belediyesi işbirliğinde 17 Aralık'ta bağış kampanyası gerçekleştirilecek. Mehmet Demen, Öykü Arin'e umut olmak için kök hücre bağışından bulunduktan sonra kendisinin de lösemiye yakalandığını öğrenmişti. KAZIM YÖRÜKCE