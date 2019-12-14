Berlin’den ‘Orman İzmir Kampanyası’na destek

Berlinli Türk İş İnsanları İnisiyatifi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Orman İzmir Kampanyası için 60 bin Avro destek vereceğini açıkladı. Berlinli iş insanları İzmir'e fidan desteği vermeye hazırlanıyor.

Berlinli Türk İş İnsanları İnisiyatifi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Orman İzmir Kampanyası için 60 bin Avro destek vereceğini açıkladı. Berlinli iş insanları İzmir'e fidan desteği vermeye hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ve ağaçlandırma alanlarını ziyaret eden heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Orman İzmir Kampanyası'na desteklerinin daha da artacağını ifade etti.

FİDAN DİKİLDİ

Almanya'dan gelen heyet Bornova Şeytanderesi ağaçlandırma sahasını gezdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bilgi alan heyet, aynı zamanda sahaya fidan dikti. 280 dönümlük ağaçlandırma sahası Karışık Ege Ormanı olacak şekilde tasarlandı. Sahaya menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği ve ahlat gibi ağaçların fidanları dikilmeye devam ediyor. Şeytanderesi'ndeki sahanın Ege ormanı biyolojik çeşitliliğinin gelişeceği doğal yaşam alanı olması planlanıyor.