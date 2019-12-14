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Beyin ölümü gerçekleşti

Beyin ölümü gerçekleşti
Giriş Tarihi: 14.12.2019

'te, eşini öldüresiye dövdüğü için gözaltına alınan cani koca tutuklandı. tedavi altına alınan talihsiz kadının ise beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

İZMİR Ödemiş'te, eşini öldüresiye dövdüğü için gözaltına alınan cani koca tutuklandı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz kadının ise beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Olay, geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. Tarlada çalışan iki çocuk annesi Filiz Tekin, eşi İbrahim Tekin tarafından ölesiye dövüldü. Yoğun bakıma yatırılan Tekin'in beyin ölümü gerçekleşirken, İbrahim Tekin sevk edildiği adliyede
tutuklandı.

SEVAL KONURALP

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