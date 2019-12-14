Çalınan motosikletine 12 yıl sonra kavuştu

Aydın’ın Efeler ilçe merkezi Fevzibey Camii’nde görevli imam Ekrem Korkmaz’ın motosikleti 2007 yılında çalındı. Kayıp ihbarını alan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçe merkezi Fevzibey Camii'nde görevli imam Ekrem Korkmaz'ın motosikleti 2007 yılında çalındı. Kayıp ihbarını alan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. İmam Ekrem Korkmaz'ın tayini daha sonra Fethiye'ye çıktı. Aydın'ın Söke ilçesinde polis durumundan şüphelendiği T.B'nin kullandığı motosikleti durdurdu. KRİMİNAL İNCELEME Şase ve motor numaraları kazınmış olan motosiklete el koyan polis ekipleri motosikletin çalıntı olduğunu değerlendirerek el koydu. Kriminal incelemeye alınan motosikletin plakasının 09 KV 663 olduğu ve motosikletin de yaklaşık 12 yıl önce imamın çalınan motosikleti olduğu belirlendi.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Telefonla imama ulaşan polis, motosikleti gerçek sahibine tutanak karşılığı teslim etti. Motosikletinin çalındığını unuttuğunu dile getiren Korkmaz, "Ben unuttum ama polis unutmamış. Polislere teşekkür ediyorum" dedi.

İHSAN KARATAŞ