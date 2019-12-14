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oğlu 'ın yüzünü ilk kez paylaştı

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü ilk kez paylaştı

14.12.2019, 12:20

Güzel oyuncu ve Kuruluş Osman dizisinin başarılı oyunucusu , 8 ay önce kucaklarına aldıkları oğulları 'ı kameralardan uzak tutuyorlardı. Ancak Evcen kural bozdu ve Instagram hesabından oğlu Karan'ın fotoğraflarını "Karan'ım" notu ile paylaştı.

Güzel oyuncu ve kendisi gibi oyuncu olan eşi 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift Nisan ayında oğulları 'ı kucaklarına almışlardı.

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