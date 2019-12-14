Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü ilk kez paylaştı

Güzel oyuncu Fahriye Evcen ve Kuruluş Osman dizisinin başarılı oyunucusu Burak Özçivit, 8 ay önce kucaklarına aldıkları oğulları Karan'ı kameralardan uzak tutuyorlardı. Ancak Evcen kural bozdu ve Instagram hesabından oğlu Karan'ın fotoğraflarını "Karan'ım" notu ile paylaştı.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı.