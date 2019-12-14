Kaza kurbanları aynı aileden çıktı

Afyonkarahisar’da meydana gelen kazanın ateşi Çeşme’ye düştü. Kamyonetle çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin Çeşme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Yaşar Çolak, eşi Emine Çolak, annesi Sıdıka Çolak ile kız kardeşi Serpil Karatepe olduğu öğrenildi

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden Yaşar Çolak'ın, Çeşme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı olduğu ortaya çıktı.

KAMYONETLE ÇARPIŞTI

Kaza, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Emirinköyü köyünde meydana geldi. Önceki akşam saatlerinde Yaşar Çolak yönetimindeki 35 HAR 95 plakalı otomobil, Emirdağ istikametine seyir halinde olan Cihan Ü. yönetimindeki 77 AG 606 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan ve Afyonkarahisar'ın Bayat Çukurkuyu köyünden olan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

1 KİŞİ AĞIR YARALI

Kazada, Çeşme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Yaşar Çolak ile araç içinde bulunan eşi Emine Çolak, annesi Sıdıka Çolak ile kız kardeşi Serpil Karatepe hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Adem Karatepe ise olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran başsağlığı mesajı yayınladı.