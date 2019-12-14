Kuşadası’nda yollar çamur deryası

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi'ndeki yollar, vatandaşların kabusu oldu. Asfaltlanmayı bekleyen yollar, kış mevsiminde yağmurun yağmasıyla birlikte çamur deryasına dönüştü.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi'ndeki yollar, vatandaşların kabusu oldu. Asfaltlanmayı bekleyen yollar, kış mevsiminde yağmurun yağmasıyla birlikte çamur deryasına dönüştü.

ASFALT İSTİYORUZ

Çamurlu yollarda araçların da çamura saplandığını kaydeden vatandaşlar, dilekçe vermelerine rağmen herhangi bir çalışmanın yapılmadığını iddia etti. Yeni Asır aracılığıyla yetkilileri yolun yapılması için göreve davet ettiklerini kaydeden vatandaşlar, "Yolun asfaltlanmasını istiyoruz" dedi.





OTOBÜSLERE BİNEMEYEN VATANDAŞ MAĞDUR OLDU

MANİSA'DA vatandaşlar toplu ulaşımda sıkıntı yaşıyor. 17, 19, 20, 21 ve 22 numaralı hatlara ait 69 denetimli özel halk otobüsü şehre giriş noktalarında sistem dışında kalınca vatandaşlar mağdur oldu. Otobüsler vatandaşları alamayınca vatandaşlar da yeşil renkli otobüslerin gelmesini bekliyor ve hem zaman kaybı yaşıyorlar hem de ikinci bir otobüse bindikleri için ücret ödüyorlar.

ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Manisa Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda 9 Aralık 2019'dan gününden itibaren 17, 19, 20, 21 ve 22 numaralı hatlar yeni garaj istikametinden Muradiye, Horozköy ve Yunuskent Akgedik istikametine giderken duraklarda yolcu alırken, Muradiye, Horozköy ve Yunuskent Akgedik istikametinden yeni garaja gelirken bazı noktalarda duraklarda bekleyen yolcuları almaları yasaklandı. Özellikle bu konuda hamile, engelli ve yaşlı insanlar büyük sıkıntı yaşıyor. Vatandaşlar bu sorunların çözülmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.





BABADAĞ KELLECİ YOLUNDA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi DESKİ tarafından altyapısı sil baştan yenilenen Babadağ ilçesinin Kelleci Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları tamamlanıyor.

SİL BAŞTAN

SICAK asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, Babadağlı hemşehrileriyle kucaklaştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, alt yapısı Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından sil baştan yenilenen Babadağ Kelleci Mahallesi'nde üst yapı çalışmalarını tamamlıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, incelemede bulundu. Başkan Zolan, bir süre asfalt serme makinesini kullandı. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan, vatandaşların duyduğu memnuniyetin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.