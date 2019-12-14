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'den uyarısı 14 Aralık Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 14 Aralık Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

14.12.2019, 08:56

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: , , Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Gümüşhane, Bayburt, , , Şırnak ve çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 14 Aralık Cumartesi raporu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

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