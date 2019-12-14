  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Örgü melekleri

Örgü melekleri

Örgü melekleri
Giriş Tarihi: 14.12.2019

’da üç ev hanımı, bir araya gelerek ördükleri malzemeleri lösemi hastası çocuklara bağışlıyor

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşayan Zuhal Özer, Gönül Ok ve Zuhal Uzuner'in lösemili çocuklara moral olmak için "İyilik Örüyoruz" sloganıyla başlattığı proje beğeni topladı. Küçük yaşlardan beri el işi yapan ev hanımı 3 kadın, sosyal sorumluluk projesi kapsamında örgü örüyorlar.

ONKOLOJİ'YE HEDİYE EDİYORLAR
ÖRGÜ melekleri, bin bir zahmetle ördükleri oyuncak, atkı ve bereleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören lösemi çocuklara hediye ediyor.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Örgü melekleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN