Aydın’da üç ev hanımı, bir araya gelerek ördükleri malzemeleri lösemi hastası çocuklara bağışlıyor
AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşayan Zuhal Özer, Gönül Ok ve Zuhal Uzuner'in lösemili çocuklara moral olmak için "İyilik Örüyoruz" sloganıyla başlattığı proje beğeni topladı. Küçük yaşlardan beri el işi yapan ev hanımı 3 kadın, sosyal sorumluluk projesi kapsamında örgü örüyorlar.
ONKOLOJİ'YE HEDİYE EDİYORLAR
ÖRGÜ melekleri, bin bir zahmetle ördükleri oyuncak, atkı ve bereleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören lösemi çocuklara hediye ediyor.
KAZIM YÖRÜKCE
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