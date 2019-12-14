Sendika binasına tombala baskını

Bornova’da Elektrik İşçileri Sendika binasına operasyon düzenlendi. Kumar oynayan ve kapalı alanda sigara içen 101 kişi gözaltına alınd

İzmir'in Bornova ilçesinde sendika binasına jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında kumar oynatıldığı ortaya çıktı. Tombala oynayan 101 kişi gözaltına alınırken, sorumlu başkan Özkan Şahin de gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na gönderildi.

DEFALARCA İHBAR GELDİ

Olay, dün saat 15.40 sıralarında Bornova Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bornova'da faaliyet gösteren Elektrik İşçileri Sendika binasında kumar oynatıldığının defalarca ihbar edilmesi üzerine İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararına istinaden operasyon düzenlendi.

MAKİNELERE EL KONULDU

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma KOM Şube ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 101 kişi, tombala oynarken ve kapalı alanda sigara içerken suçüstü yakalandı. Sorumlu başkan Özkan Şahin'in yanı sıra 101 kişi gözaltına alınırken tombala oynanmasında kullanılan 7 materyale el konuldu. Sendika kasasında kumardan kazanılan 580 TL paraya el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FATİH ŞENDİL