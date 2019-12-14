‘Yapıcı bir siyasetle hareket edeceğiz’

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa’da toplumun farklı kesimlerinin sesine daha çok kulak vereceklerini belirtti

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, kentteki siyasi çalışmalarına değinerek önemli açıklamalar yaptı. Cumhur İttifakı'nın Manisa'daki başarısına dikkat çeken Hızlı, ittifakın büyüyerek güçleneceğine inandığını ifade etti. Hızlı, "Yolumuzu şaşırmayacağız. Bizim büyük Türkiye hayalimiz var. Ufak tefek çekişmeler yerine birlikte hareket edip daha büyük eserler ortaya koyacağız" dedi. AK Parti'nin Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, yerel seçimlerden, kongre takvimine ve Cumhur İttifakı'nın Manisa'daki başarısına kadar pek çok konuyu Yeni Asır'a anlattı.

SORUMLULUĞUM ARTTI

İl Başkanlığı görevine yeni atanan Salih Hızlı, 3 dönem belediye başkanlığı yaptığını ve birçok kademede görev aldığını söyledi. İl Başkanlığı koltuğuna oturan Hızlı, "Belediye başkanlığı deneyimi sonrası il başkanlığı görevine getirildim. Sorumluluğum biraz daha arttı. Daha önce daha yerel siyasete odaklıydık. Şimdi hepsini kapsayan bir anlayışla meselelere bakmamız gerekiyor. Daha önce bir ilçenin belediye başkanıydım, şimdi bir ilin il başkanıyım. Manisa çok kadim bir şehir. Biz bu şehri anlamaya çalışacağız. Sürekli ve yeniden üretmek gibi bir sorumluluğumuz var" dedi.



TALEPLERİ KARŞILAYACAĞIZ

● Yeni dönemde nasıl bir siyaset anlayışınız olacak?

Yapılanların üzerine yenilerini ekleyeceğiz. Toplumun farklı kesimleriyle daha çok temas edeceğiz. İhtiyaçları, talepleri algılamaya çalışacağız. Topluma kulak verdiğimizde çok daha önemli çıkarımlar elde edeceğiz. Biz siyaset kurumu olarak kolaylaştırıcı, paydaş olacağız. Siyasilerin yapması gereken birlikteliği artırmaktır. Birlikte hareket etmeyi becerebilirsek, toplumsal mutabakatı sağlayabilirsek başarılı oluruz. İlle de muhalefet edeceğiz diye bir tutum yok. Tabi ki muhalefet edeceğiz. Farklı düşüncelerimiz olacak, ama sırf siyaseten doğruya da yanlış demek enerji kayıplarına neden oluyor. AK Parti'nin genel tutumu da aslında yapıcı siyasettir.

● AK Parti'de kongre takvimi başladı, süreç nasıl ilerleyecek, il başkanlığına aday olacak mısınız?

Önce ilçe, ardından il ve büyük kongremiz yapılacak. Ben şuanda Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle il başkanlığı görevini yapıyorum. AK Parti'de genel teamül ilçe kongrelerinin daha sonra il başkanlığı yapacak birisiyle yapılmasıdır. Ahenk devam etsin. Kongreye kadar teşkilatı düzenlemek görevimiz var. İlçe başkanlıklarıyla ilgili de çalışıyoruz.

ÇOK DEĞERLİ İTTİFAK

● Yerel seçimlerde Cumhur İttifakının Manisa'daki başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cumhur İttifakı Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortak düşünceleriyle oluşmuş bir ittifak. İki farklı ve çok ortak değeri olan anlayışın bir araya gelmesi ve bunu sürdürmesi çok önemli. Cumhur İttifakının daha iyi bir noktaya evrileceğini düşünüyorum. Büyük Türkiye hayali açısından çok değerli bir ittifak. Manisa'da Cumhur İttifakı oldukça başarılı. Bu başarının devamı için çalışmaya gayret ediyoruz.

● Yerel seçimlerde AK Parti Saruhanlı ve Akhisar ilçe belediyesini kaybetti, ne düşünüyorsunuz?

Geçiş süreçlerinde bu tür şeyler olabilir. Farklı anlayışlar seçim kazanabilir. Biz siyasi parti olarak bütün belediyeleri almak isteriz. Ama bazen eksik bıraktığınız bir şey olabiliyor. Vatandaşlarla ilişki biçimimizi daha iyi hale getirmemiz lazım. Vatandaşımızın tercihi o noktada olmuştur. Başımızın üzerinde yeri vardır. Biz niye böyle bir kayıp yaşadığımızın özeleştirisini yapıp bu kayıplara bir daha sebebiyet vermemek için elimizden geleni yapacağız.



GRUPLAŞMALAR EN AZA İNECEK

PARTİ içi gruplaşmalar ve yanlış mesajlar verilmesiyle ilgili soruyu da cevaplandıran Salih Hızlı, teşkilata örnek olacaklarını söyledi. Salih Hızlı, "Teşkilatla ilgili sıkıntılar olabilir. Ama en iyi nasihat güzel örnek olmaktır. Önce kendimizden başlayarak, yönetim kurulu, kadıngençlik kolları ile doğru bir duruş oluşturacağız. Gruplaşmalar en aza inecek. Bizim birleşeceğimiz yer büyük Türkiye hayalidir" dedi.



NERMİN UÇTU