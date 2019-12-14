AYDIN Nazilli'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlar neticesinde uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenen 2 kardeş yakalandı. Polis ekipleri 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
AYDIN Nazilli'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlar neticesinde uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenen 2 kardeş yakalandı. Polis ekipleri 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 33 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. C.Y, A.Y ve Y.Ç isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şahıslardan Y.Ç isimli şahıs serbest bırakılırken C.Y ve A.Y ismindeki kız kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÜMİT ÖZMEN
Zehir taciri kız kardeşler yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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