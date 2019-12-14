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taciri kız kardeşler yakalandı

Zehir taciri kız kardeşler yakalandı
Giriş Tarihi: 14.12.2019

Nazilli'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlar neticesinde satıcılığı yaptığı belirlenen 2 kardeş yakalandı. Polis ekipleri 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

AYDIN Nazilli'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlar neticesinde uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenen 2 kardeş yakalandı. Polis ekipleri 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 33 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. C.Y, A.Y ve Y.Ç isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şahıslardan Y.Ç isimli şahıs serbest bırakılırken C.Y ve A.Y ismindeki kız kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜMİT ÖZMEN

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