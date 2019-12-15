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KADEM Günaydın’a emanet

KADEM İzmir Günaydın’a emanet
Giriş Tarihi: 15.12.2019

KADIN ve (KADEM) İl Temsilciliği görevi 'a devredildi. 21 Aralık 2016 tarihinden itibaren faaliyette olan KADEM, İzmir'de temsilci değişikliği oldu.

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) İzmir İl Temsilciliği görevi Arzu Günaydın'a devredildi. 21 Aralık 2016 tarihinden itibaren faaliyette olan KADEM, İzmir'de temsilci değişikliği oldu.

SEMİNERLER ARTACAK
KADEMİN kurucu başkanı Av.Gamze Suznak Kızılırmak, görevini Arzu Günaydın'a devretti. Almanya doğumlu olan ve halen İzmir İl Milli Eğitim müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan 2 çocuk annesi Arzu Günaydın, "Daha önce de KADEM yönetiminde görev yapmaktaydım. Beni bu yeni göreve layık gören KADEM yönetimine teşekkür ederim. Yeni dönemde seminerler, eğitim faaliyetlerini daha da artıracağız. KADEM'in sesi İzmir'de daha çok duyulacak" dedi.

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