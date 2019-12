2020’de aşk her yerde ‘Koç’larla

2020’de aşk her yerde karşınıza çıkacak ve sizi yakalamaya çalışacak. Venüs, Mayıs ve Haziran aylarında geri gidecek ve aşk konusunda size bilgi vermeye devam edecek. Bazılarınız okul ve iş aşklarını baharda evliliğe dönüştürecekler

Uranüs geçtiğimiz yıl 7 Mart'ta kişisel evinizden tamamen çıktı. Jüpiter 3 Aralık 2019'da kariyer evinize geçerek Plüton ile birlikte hareket etmeye başladı. 2020 yılı 20 Aralık'a kadar toplumsal evinizden size güç verecek. Risklerden korkmamayı öğrendiniz artık. Bir zamanlar denge ve düzen der de başka bir şey demezdiniz. Ne oldu o eski sistemlerinize? Üstelik 2020'de aşk her yerde karşınıza çıkacak ve sizi yakalamaya çalışacak. Venüs Mayıs ve Haziran aylarında geri gidecek ve aşk konusunda size bilgi vermeye devam edecek. Bazılarınız okul ve iş aşklarını baharda evliliğe dönüştürecekler. Enerjimizi ortaya çıkaracak işler yapmak isterken, egolarımız da güçlenecek. Karşı görüşteki insanlara karşı tartışmacı bir kimlik içinde ve tepkili olacaksınız.



İNİSİYATİF KULLANACAKSINIZ

Egolarınızın yüksek olması nedeniyle, çevrenizdeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak, kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak. Karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana yön değiştirecek. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Kendinizi garantiye almaktan başka çareniz yok. Sizden daha genç kişilerle sosyal aktiviteler gerçekleştirirken kendinizi olduğunuzdan daha genç ve yenilenmiş hissedeceksiniz. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.



KARİYERİNİZDE GELİŞME...

Bu kozmik etki, güçlü enerjiniz ve yaratıcılığınız konusunda size önemli destekler verecektir. Satürn Mart ve Ekim döneminde kafanızı karıştıran döngüler yaşatacak. Bu sürede Kova ve Oğlak da ileri ve geri giderek sizi yeni deneyimlerinize hazırlayacak. Meslek ve kariyerinizde olumlu pozisyonların içinde olacaksınız. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Daha çok çalışıp, daha çok kazanacaksınız. Bu yüzden, kararlı olduğunuz konularda meydana gelen değişimler sizi gerebilir. Yönetici gezegeniniz Mars bu yıl beş burçta dolaşarak yılın son altı ayı kişisel evinizde yıl sonunu getirecektir. Daha enerjik, daha yoğun bir tempo sizi bekliyor. Bu yıl 6 tutulma gerçekleşecek. Aile yuva, meslek iletişim ve uzak yolculuklar evlerinizi etkileyecek.



EKİM'DE DİKKATLİ OLUN!

Koşullar ve içsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Merkür'ün geri gittiği Şubat, Mart'ın ilk haftası, Haziran ve Temmuz'un ilk haftası ve Ekim'de çok dikkatli olun. Eski hatalarınızın, tekrar sizi rahatsız etmesini engellemek sizin elinizde. Mayıs Ve Haziran'da Venüs geri gidiyor o dönemde ilişkinizle ilgili kesin karar vermeyin. Riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz.



AŞK

Sosyal yaşamınız içinde birlikte olduğunuz kişilerle aranızda aşk ve duygusallık gelişecek, romantik günler geçireceksiniz. Tutulmalar üçüncü iletişim evinizde gerçekleşecek. Entelektüel yönlerinizi ortaya çıkaracak aktivitelerde, aynı mesleğe sahip olduğunuz kişilerle aranızda duygusal bir çekim oluşacaktır. Hiçbir konuda acele etmezsiniz iyi olur. Eski dostlarınızla bir araya gelebilir ve güvenli bir dostluk örneği sergileyebilirsiniz. Dostluk duygularını aşka tercih edebilirsiniz. Aile sevgisi aşkın önüne geçebilir. Bazılarınız, aradıkları ilişki fırsatını çalışma ortamında bulacaklar. Bu yıl Temmuz'dan sonra yılın ikinci yarısında sürpriz evlilikler olabilir. Partnerinizle birlikte romantik günler sizi bekliyor. Onunla birlikte sosyal aktiviteler çerçevesinde grup toplantılarına katılacaksınız. Çevrenizi genişletecek yeni tanışmalar partnerinizle birlikte size yeni ufuklar açacak. Kendiniz için veya yakın çevrenizde resmi kimlik kazanan ciddi birliktelikler olabilir.



SAĞLIK

Duygusal sorunlarınızın, sinir sisteminizi etkilemesine izin vermeyin. Ani ve sert hareketlerden sakınmalı ve eklemlerinizi zorlamamalısınız. Duygusal sorunlarınızı büyütmemeli ve uyku düzeninize önem vermelisiniz. Ayaklarınızı dinlendirerek; meditasyon, yogo gibi çalışmalara ağırlık verebilirsiniz. Düzenli egzersizlerle vücudunuzu zinde tutun.



BAŞARI RENGİNİZ: Beyaz, pembe ve bej

AŞK RENGİNİZ: Kırmızı, mavi, sarı, turuncu

SAĞLIK RENGİNİZ: Kahverengi.



SİZ SEVGİLİ KOÇLAR (21 Mart-22 Nisan)

Disipline gelemeyen araştırmacı ruhunuzun derinliklerinde, size eşlik edecek bir sevgiliye gereksinim duyar, yaşamda duygularınızla yarışırsınız. Bağımsız kişiliğinizin sürekli sevgiyle beslenmeye ihtiyacı vardır. Kendi gurubunuzla son derece anlaşır ve paylaşımlarınızı artırırsınız. Bir Aslan'la aranızda müthiş bir çekim oluşabilir. Savaşlarınızı kısa tutarsanız, ilişkinizdeki coşkuyu asla kaybetmezsiniz. Yaylar ateşinizi körükler, hava gurupları ile uzun ömürlü beraberlikleriniz olur. Terazi, Kova ve İkizler, yaratıcılığınızı artırır. Su ve toprak gurupları sizi her alanda zorlarlar.



FİLİZ ÖZKOL