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'de alışveriş merkezinde ! 'de kavgada bıçaklanan kişi öldü

Balıkesir'de alışveriş merkezinde cinayet! AVM'de kavgada bıçaklanan kişi öldü

16.12.2019, 17:15

'in Edremit ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Sağlık görevlilerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Y.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadıköy Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bıçaklı kavga ihbarını alan jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Y.İ. isimli erkeğin karnından bıçaklandığını ve yerde yattığını gördü.

Sağlık görevlilerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Y.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı T.Y, jandarma ekiplerince Narlı Mahallesi'nde suç aleti bıçakla yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA

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