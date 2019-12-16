Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 98 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu mevkisi ile Babakale köyü açıklarında iki grubun Midilli'ye ilerlediğini belirledi.
Kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 98 düzensiz göçmen yakalanarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
AA
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