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'de işçileri taşıyan minibüs ile vinç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile vinç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

16.12.2019, 09:05 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019,10:24

'de işçileri taşıyan minibüs ile vincin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, ve kırım ekipleri sevk edildi.

-İzmir kara yolunun Güzelyalı köyü mevkisinde aynı yöne giden ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 17 KL 018 plakalı servis minibüsü ile 34 09 3356 plakalı vinç çarpıştı.

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