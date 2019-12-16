Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile vinç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile vincin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, 112 Acil Servis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi.