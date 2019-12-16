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Cenazede 4 tabut

Cenazede 4 tabut
Giriş Tarihi: 16.12.2019

Kırşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi. Kırşehir- Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Akçakent Belediye Başkanı'nın sekreteri Hacı Salih Çiçek (51) ile çocukları Yasin (20), Seda Nur (18) ve Merve Nur'un (15) cenazeleri, aile kabristanına defnedildi. Burada Hacı Salih Çiçek'in eşi Serpil (48) ve kızı Pınar (24), gözyaşı döktü. Kazada hayatını kaybeden çocukların sınıf arkadaşları da törene katıldı.

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