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'de kaçak ile cinsel içerikli ürün operasyonu

Denizli'de kaçak elektronik sigara ile cinsel içerikli ürün operasyonu

16.12.2019, 16:55

’de yapılan operasyonlarda polis binlerce kaçak ile yüzlerce cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Operasyonlarda ayrıca 5 şahıs gözaltına alındı.

Denizli'de yapılan operasyonlarda polis binlerce kaçak elektronik sigara ile yüzlerce cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. 9-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda farklı adreslere yapılan baskınlarda polis 3 bin 180 adet elektronik sigara ve likidi, 738 adet cinsel içerikli ürün ile 459 paket kaçak sigara yakaladı. Operasyonlarda ayrıca 5 şahıs gözaltına alındı.

İHA

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