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Genç hayatlar bir kazada soldu

Genç hayatlar bir kazada soldu
Giriş Tarihi: 16.12.2019

Datça’da iki gencin bindiği otomobil takla attı. Kazada ve yaşamlarını yitirdi

Muğla'nın Datça ilçesinde, yol kenarındaki beton elektrik direği, çöp konteyneri ve ağaçlara çarpıp, takla atan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gece 01.35'te Kazım Yılmaz Bulvarı'nda meydana geldi. Datça'dan Marmaris yönüne giden Mehmetcan Çepikkurt (21), kullandığı 48 R 4872 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında elektrik direği, çöp konteyneri ve ağaçlara çarpıp, takla attı.



HASTANEDE ÖLDÜ
Otomobil sürücüsü Çepikkurt, olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki bir markette çalışan arkadaşı Alican Berk Şit ise (20) ağır yaralandı. Şit, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şit de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çepikkurt'un cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

ADEM ÜLKER
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