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Kayıp balıkçının cesedi bulundu

Kayıp balıkçının cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde balık tutmak için teknesi ile denize açılan balıkçının cesedine ulaşıldı. İris isimli teknesi ile denize açılan ve geri dönmeyince arama çalışması başlatılan balıkçı Mehmet Narlı'nın (67) bulunması için iki gündür Sahil Güvenlik ekipleri ve Milas Kültür Balıkçıları Derneği dalgıçları ile yöredeki balıkçıların arama çalışmaları kayıp balıkçının cesedine ulaşılması ile sonlandırıldı.

■ VOLKAN YILDIZ
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