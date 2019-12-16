Kütahya'da akılalmaz olay! Yoldan geçen kadını vurdu, 'abla kusura bakma' dedi!

Kütahya'da borç verdiği 15 bin lirayı tahsil etmek için buluştuğu H.D.'ye tüfekle ateş ederken, tesadüfen yoldan geçen Melek B.'yi yaralayan ve "Abla kusura bakma seni yanlışlıkla vurdum" diyen şüpheli Kadir Tepeçay (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da inşaat işçisi olan Kadir Tepeçay, yeğeni M.A.Y.'nin cezaevinden arkadaşı olan H.D.'ye bir süre önce 15 bin lira borç verdi.