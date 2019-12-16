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Haberler > Yaşam > Kütahya'da akılalmaz olay! Yoldan geçen kadını vurdu, 'abla kusura bakma' dedi!

'da akılalmaz olay! Yoldan geçen kadını vurdu, 'abla kusura bakma' dedi!

Kütahya'da akılalmaz olay! Yoldan geçen kadını vurdu, 'abla kusura bakma' dedi!

16.12.2019, 16:18 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019,16:21

'da verdiği 15 bin lirayı tahsil etmek için buluştuğu H.D.'ye tüfekle ateş ederken, tesadüfen yoldan geçen Melek B.'yi yaralayan ve "Abla kusura bakma seni vurdum" diyen şüpheli (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'da inşaat işçisi olan , yeğeni M.A.Y.'nin cezaevinden arkadaşı olan H.D.'ye bir süre önce 15 bin lira verdi.

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