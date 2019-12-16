Lastiği patladı bariyere çarptı

Aydın'da giden Sezer Sancak'ın kullandığı araç lastiği patlayınca bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ferhat Sancak, Eyüp Taraş ve Oktay Düzgider yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
■ KAZIM YÖRÜKCE
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