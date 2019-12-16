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Lastiği patladı bariyere çarptı

Lastiği patladı bariyere çarptı
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Aydın'da giden Sezer Sancak'ın kullandığı araç lastiği patlayınca bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ferhat Sancak, Eyüp Taraş ve Oktay Düzgider yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE
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