Manisa'da koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı

Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah erken saatlerde çoban eşliğinde meraya giden koyun sürüsü akşam çobansız dönünce tüm mahalle sakinleri ve jandarma çobanı bulmak için seferber oldu. 27 yaşındaki genç çoban İsmail Demir'in cansız bedeni kayalık kenarında bulundu.

Edinilen bilgilere göre Demirci'ye bağlı Bayramşah Mahallesinde 27 yaşındaki İsmail Demir sabah erken saatlerde hayvanlarını meraya otlatmaya götürdü. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN