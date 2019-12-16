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'da koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı

Manisa'da koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı

16.12.2019, 09:19 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019,09:30

'nın ilçesinde sabah erken saatlerde çoban eşliğinde meraya giden koyun sürüsü akşam çobansız dönünce tüm mahalle sakinleri ve jandarma çobanı bulmak için seferber oldu. 27 yaşındaki genç çoban 'in cansız bedeni kayalık kenarında bulundu.

Edinilen bilgilere göre 'ye bağlı Bayramşah Mahallesinde 27 yaşındaki sabah erken saatlerde hayvanlarını meraya otlatmaya götürdü.

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