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Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Pazartesi ...

Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 16 Aralık Pazartesi hava durumu...

16.12.2019, 09:05

Bugün 'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte Pazartesi ...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BALIKESİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

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