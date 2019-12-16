Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 16 Aralık Pazartesi hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BALIKESİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 16 Aralık Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.