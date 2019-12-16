Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir hırdavatçı dükkanının içinde bulunan incir ağacı görenleri şaşırtıyor. Hırdavatçılık yapan Muhsin Aral, "Bazı insanlar 'inciri sök' diyor, yok ocağıma incir dikilirmiş..." ifadelerini kullandı. İşte o ilginç görüntüler...
Yerkesik Mahallesi'nde, hırdavatçılık yapan Muhsin Aral'ın iki katlı iş yerinde, duvar dibinde 5 yıl önce büyümeye başlayan incir ağacı, zamanla dükkanın içine yayıldı.
Muğla'da görenleri hayrete düşüren olay! Dükkanın içinden öyle bir şey çıktı ki... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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