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'da görenleri hayrete düşüren olay! Dükkanın içinden öyle bir şey çıktı ki...

Muğla'da görenleri hayrete düşüren olay! Dükkanın içinden öyle bir şey çıktı ki...

16.12.2019, 09:53

'nın Menteşe ilçesindeki bir hırdavatçı dükkanının içinde bulunan görenleri şaşırtıyor. Hırdavatçılık yapan , "Bazı insanlar 'inciri sök' diyor, yok ocağıma incir dikilirmiş..." ifadelerini kullandı. İşte o ilginç görüntüler...

Yerkesik Mahallesi'nde, hırdavatçılık yapan 'ın iki katlı iş yerinde, duvar dibinde 5 yıl önce büyümeye başlayan , zamanla dükkanın içine yayıldı.

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